Современная офисная СКУД должна выполнять несколько задач, легко модернизироваться и демонстрировать стабильную работу при резком наплыве посетителей. Эффективность системы во многом зависит от того, насколько выбранные технические и программные решения соответствуют поставленным целям. Как сделать правильный выбор?

Составляем предварительное ТЗ

Прежде чем проектировать СКУД, составьте предварительное техническое задание:

какие зоны вы хотите контролировать: входы, выходы, помещения повышенной важности;

какие исполнительные устройства будут ограничивать вход: турникеты (оптические, роторные, триподы), односторонние калитки, электронные замки;

какие способы идентификации лучше использовать: бесконтактные Proximity- или Smart-карты, биометрию, магнитные карты, смартфоны, введение кода на клавиатуре;

как будет осуществляться выход: по кнопке, считывателю или команде оператора.

Пример предварительного ТЗ: помимо турникета со считывателем на главном входе понадобятся дополнительные считыватели — для черного входа, кабинета директора, архива и бухгалтерии. Для сотрудников предпочтителен быстрый бесконтактный способ идентификации по Smart-картам, который должен также использоваться для выхода с целью учета рабочего времени. Вход в бухгалтерию и кабинет директора должен осуществляться по отпечаткам пальцев, а выход — по кнопке.

Выдвигаем требования к аппаратным компонентам СКУД

Составьте подробный «портрет» будущей системы контроля и управления доступом. Решите, какая СКУД вам нужна — автономная или сетевая. Первый, более бюджетный вариант строится на базе отдельных контроллеров и подходит для ограничения и разграничения доступа в небольшом офисе. Второе решение позволяет объединить все компоненты в сеть, которая легко масштабируется и удобно управляется через один ПК.

Определите, какие контроллеры вам нужны — должны ли они оснащаться встроенными считывателями (или будут использоваться отдельные), поддерживать несколько способов идентификации, реагировать на проход звуковой и световой индикацией. Сформулируйте требования к объему базы данных и количеству подключаемых интерфейсных модулей, с помощью которых можно расширить СКУД за счет добавления дополнительных считывателей.

Выдвигаем требования к программному обеспечению

Программирование и администрирование СКУД осуществляется через ПК или веб-браузер. От выбранного ПО/веб-интерфейса зависят возможности системы. Большинство представленных на рынке решений поддерживает базовые функции: удаление/добавление идентификаторов, формирование отчетов по событиям, учет рабочего времени сотрудников.

Возможности ПО для СКУД не ограничиваются базовым набором. В числе полезных дополнений — интеграция с системами видеонаблюдения (сохранение в базе изображений входящих людей, фотоидентификация) и сигнализацией, автоматическая и управляемая блокировка дверей и турникетов, контроль повторных проходов и местонахождения сотрудников.