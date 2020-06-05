В Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

В правительстве отмечают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

«Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных», - заявил Зеленский.

Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

В то же время в штабе операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.