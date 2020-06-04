В Мукачево стартовал кругосветный автопробег, цель которого – собрать средства на реабилитационный центр для больных гемофилией детей.
Фото: Перший інформаційний канал
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, по просьбе организаторов перед началом путешествия клирик Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви отслужил молебен на начало доброго дела.
«Молитву совершил священнослужитель Мукачевского Свято-Николаевского женского монастыря архимандрит Тихон (Лютянский). После совершения молитвы священник окропил путешествующих святой водой и пожелал всех благословений в путешествии», – сказано в сообщении.
Кругосветное путешествие на автомобиле совершают 16-летний Андрей и его отец Андрей Закутный. Мукачевцы пересекут 5 континентов и более 65 стран мира. Отец и сын хотят собрать средства на строительство всеукраинского реабилитационного центра для больных гемофилией детей.
Автор и участник проекта – школьник Андрей Закутный, сам страдает гемофилией, поэтому хорошо понимает необходимость такого медицинского учреждения.
По словам организаторов, «главный месседж инициативы напомнить человечеству о том, что каждый сантиметр нашей планеты уникален. Конечная цель этого масштабного путешествия, которое продлится около 20 месяцев - создание реабилитационного центра».
Маршрут автопробега проходит через большинство областей Украины, страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, США, Южную Америку, Африку, Ближний Восток, Австралию, Азию, Японию.
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