Уже в пятницу, 5 июня, температура воздуха в Украине достигнет + 20 + 24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов.

В Сумской и Харьковской будет немного свежее, + 17 + 22 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ветер будет веять с юго-запада, однако будет порывистым, до сильного», - написала она в Facebook.

5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и на Харьковщине.

В Киеве пятница будет с дождем и грозой. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью уже + 10 + 12 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +22 + 24 градусов.

«Уже с 6 июня тепло будет раскручиваться дальше и нас ждут жаркие деньки», - пишет синоптик.

На Троицу в Украине ожидается + 23 + 28 градусов, на юге и востоке местами до +30 градусов!

По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой.

Однако в западных областях будут лить дожди, и ожидается низкая температура воздуха.