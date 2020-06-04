В Высший антикоррупционного суд поступило уголовное производство по обвинению бывшего судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, сторона обвинения указывала на то, что, согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции», судья был обязан ежегодно до 1 апреля подавать заполненную на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Вместе с тем установлено, что обвиняемый не подал декларации за 2015, 2016, 2017 годы, декларацию перед увольнением за период, не охваченный ранее поданным декларациям, а также декларацию за 2018 после увольнения.

Обвиняемый распечатал с сайта НАПК соответствующую форму, заполнив ее, отсканировал и отправил на электронный адрес агентства в сроки, установленные законом. Заполнить декларацию в электронном виде обвиняемый не мог, поскольку в сети Интернет распространялась информация о похищении персональных данных граждан. Чтобы защитить такие данные, он еще в 2013 году отказался от получения электронной цифровой подписи. Бывший судья всегда подавал декларацию об имущественном состоянии, которая обнародовалась на сайте суда.

«Подавать декларацию только в электронном виде с обязательным ее удостоверением ЭЦП – сужение прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод», - подчеркнули в ВАКС.

При исследовании доказательств коллегия судей ВАКС установила, что на обвиняемого законом возложена обязанность подать декларацию, но обязанности получать электронную цифровую подпись законодательство не предусматривает.

Также в ВАКС отмечают, что лица, которые отказались от обработки персональных данных, должны иметь альтернативные методы идентификации личности.

В заключении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, которой содержится в постановлении от 28 января 2020 по делу 705/2583/17 (производства №51-2136км19), указано, что принудительное исполнение лицом обязанности подачи в электронном виде декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, с безоговорочным соблюдением ею положений ст. 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции», при отсутствии урегулированного вопроса на законодательном уровне по альтернативе право выбора подачи такой декларации верующим человеком, не будет соответствовать легитимной цели и будет нарушением его прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины и Конвенции. По мнению суда, такое заключение касается не только лиц с религиозными убеждениями, но и других.

Исследовав все обстоятельства дела, коллегия судей ВАКС пришла к выводу, что стороной обвинения доказана объективная сторона уголовного преступления, то есть отсутствие декларации бывшего судьи в Едином реестре деклараций. Прокурором доказана субъективная сторона – ни одно из доказательств обвинения не подтверждает наличие прямого умысла обвиняемого не подавать декларации. Кроме того, не доказаны мотив и цель такого поступка. Об отсутствии прямого умысла экс-судьи свидетельствует также то, что он посылал в адрес НАПК все сведения по форме, утвержденной агентством, а в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 Закона Украины «О предотвращении коррупции», обнародование деклараций относится к полномочиям НАПК.

Высший антикоррупционный суд признал невиновным бывшего судью Апелляционного суда Днепропетровской области в предъявленном обвинении по ст. 366-1 УК Украины и оправдал.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.