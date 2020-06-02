также в разделеРелигия
Киевские духовные школы принимают документы абитуриентов онлайн
В Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице 6
В РПЦ довольны назначением нового нунция и надеются на реализацию гаванских решений 7
В УПЦ рассказали о том, какие молитвы родителей помогают детям 26
Афон открыли для паломников 12
Накануне Троицы в Москве храмы откроются после карантина 9
Греческий митрополит обратился к женщинам, решившим сделать аборт 10
Святогорский митрополит рассказал о миротворческой помощи переселенцам Донбасса 32
Предстоятель УПЦ совершил отпевание регента Митрополичьего хора Михаила Литвиненко 49
Белоцерковская епархия УПЦ просит помочь вдове священника 35
Сербский епископ объяснил, какой урок можно извлечь из пандемии 10
В Хорватии возобновил работу собор СПЦ, пострадавший от землетрясения в марте 18
В Беларуси после карантина открылся Жировичский монастырь 24
Умер один из старейших архиереев РПЦ 48
В Одессе наградили православную молодежь за помощь нуждающимся во время карантина 59
В Киево-Печерской лавре молились за врачей, борющихся с пандемией 17
В УПЦ в День защиты детей напомнили взрослым об ответственности 13
На Закарпатье 700 детей получили сладкие подарки от Мукачевской епархии УПЦ 20

Утверждение некоторых богословов, что якобы через Причастие можно заразиться и заболеть, противоречит самой сути христианства.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Утверждать, что Тело и Кровь Христа могут стать источником болезни и причиной смерти, равнозначно утверждению того, что Бога не существует. Потому что в этом случае во время литургии я пью обычное вино и вкушаю обычный хлеб, и это может доказать любая научная экспертиза. Тогда и Евангельский Иисус – это обычный человек, а Церковь – социальный институт. Тогда нет никакого Бога, нет души, нет чудес, нет ничего, что выходит за границы нашей обыденности. Но я-то знаю точно, что Бог есть, и главным Его чудом является мир, в котором я живу, и бесценный дар жизни, ниспосланный всем нам», - сказал митрополит Лука.

Он объяснил, почему Причастие - «во исцеление души и тела».

«Я знаю точно, что Христос — это Бог, ставший человеком. Я ни капли не сомневаюсь в том, что во время литургии под видом Хлеба и Вина я вкушаю Тело и Кровь Христа И действия этого вещества отражаются во мне не его физико-химическими показателями, а творческой Энергией Бога, которой содержится весь тварный мир. Это Кровь и Тело моего Спасителя, к Которому при Его жизни на земле не могла прикоснуться никакая болезнь, несмотря на то, что Его окружали сотни больных и прокаженных людей», - подчеркнул владыка.

По его словам, есть много примеров «из жизни и из истории Церкви, как после Причастия люди исцелялись».

Архиерей отметил, что пандемия коронавируса показала малодушие и неверие некоторых богословов.

«Живая вода не может смешаться с мертвой, не перестав быть живой. БогОсловы (без первых трех букв), которые считают, что от Причастия можно заразиться, по сути, утверждают то, что мы причащаемся не Тела и Крови Воскресшего Господа, а обычного хлеба и вина. И на этом утверждении, я думаю, можно было бы прекратить всякую дискуссию по этому поводу и разойтись каждому в свою сторону. Как на Страшном суде - одним направо, а другим налево. Потому что только «верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36)», - заключил митрополит Лука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5990 грн.
6
Теги