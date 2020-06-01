Забота о будущем детей- главная обязанность родителей, общества и государства.

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Как сообщает Центр информации УПЦ об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем Телеграм-канале.

«В первый летний день в Украине, как и во всем мире, отмечается день защиты детей. Дети - это наша радость и слезы, радость и боль, вдохновение и смысл земной жизни. Международный день защиты детей - это напоминание взрослым об ответственности за своих детей, которым мы должны обеспечить право на жизнь, на свободу мысли и религии, на образование, отдых и досуг», - напомнил владыка.

По его словам, родители, общество и государство должны заботиться о счастливом будущем подрастающего поколения.

«Наша задача - встать на защиту от физического и психологического насилия, от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. Пусть жизнь каждого ребенка будет благословенна Богом», - призвал епископ Виктор.