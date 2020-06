В Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза въехал на большой скорости в толпу демонстрантов, сообщает УНИАН со ссылкой на KSTP.

На кадрах видно, что сотни демонстрантов в последний момент успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны. На кадрах также видно, что после остановки грузовика протестующие залезли на него. По данным телеканала, водителем машины оказался мужчина с украинским именем Богдан Вечирко.

Его взяли под арест без права выхода под залог. Управление общественной безопасности штата Миннесота сообщило в Twitter, что пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет.

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT