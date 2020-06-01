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В Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза въехал на большой скорости в толпу демонстрантов, сообщает УНИАН со ссылкой на KSTP.

На кадрах видно, что сотни демонстрантов в последний момент успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны. На кадрах также видно, что после остановки грузовика протестующие залезли на него. По данным телеканала, водителем машины оказался мужчина с украинским именем Богдан Вечирко.

Его взяли под арест без права выхода под залог. Управление общественной безопасности штата Миннесота сообщило в Twitter, что пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет.

Напомним, в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Офицер полиции Дерек Човин, который принимал участие в задержании Флойда, арестован.

Протесты охватили всю страну. По меньшей мере 25 городов ввели комендантский час.
ForUm

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