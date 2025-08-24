Трамп заявив, що може знову відкласти заборону TikTok і вже має покупців зі США

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 22 серпня, повідомив, що має американських інвесторів, готових придбати TikTok.

Лідер Сполучених Штатів акцентував, що готовий за потреби ще раз продовжити дедлайн для китайської компанії ByteDance, щоби та позбулася американських активів застосунку, повідомляє Reuters.

Трамп додав, що поки що не обговорював це питання з главою КНР Сі Цзіньпіном, але планує зробити це у відповідний момент.

Нагадаємо, що після інавгурації Дональд Трамп вже тричі відкладав заборону TikTok – востаннє він дав ще 90 днів відстрочки до середини вересня.

Популярний сервіс коротких відео TikTok у США вже кілька років перебуває під пильним контролем через побоювання щодо можливого передання даних користувачів Китаю.

У 2024 році було ухвалено закон, який вимагав від ByteDance продати американські активи або зупинити роботу застосунку на території країни до 19 січня 2025 року. Втім, платформа продовжує працювати, а імена покупців не названі.

Застосунком у США користуються близько 170 млн людей. Сам Трамп визнавав, що TikTok допоміг йому залучити молодих виборців під час кампанії 2024 року.