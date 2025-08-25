﻿
Головне

ЄС готує новий пакет санкцій, щоб примусити Москву до перемир’я

Європейський союз на наступному саміті планує розглянути питання використання доходів від заморожених російських активів та посилення військової підтримки України. Про це повідомляє Politico.

Зустрічі міністрів оборони відбудуться у четвер і п’ятницю, де обговорюватимуться: посилення допомоги Україні у сфері обпорони та підтримка української збройової промисловості. У заході візьмуть участь головний дипломат ЄС Кая Каллас та заступник генерального секретаря НАТО.

А вже на суботу заплановане засідання міністрів закордонних справ, де серед ключових тем:

- Тиск на Росію для примушення Москви до перемир’я

- Можливі напрямки використання доходів від заморожених активів

- Використання заморожених активів

Варто зазначити, що наразі Україна отримує прибуток від заморожених активів РФ, але процес конфіскації 275 млрд євро фактично зайшов у глухий кут. ЄС обговорює шляхи, як ці кошти можуть стати додатковим ресурсом для підтримки України.

З початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС вже ввів 18 пакетів санкцій проти країни-агресора. Наразі готується 19-й пакет, який має ще сильніше тиснути на Москву та підтримувати Київ у протистоянні агресії.

Як повідомляло раніше ForUa, адміністрація президента США Дональда Трампа готова посилити тиск на Росію у разі провалу переговорів про врегулювання війни проти України.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

санкції проти РФвійна в УкраїніКая Калласзаморожені активи рф19 пакет санкційсанкції ЄС
