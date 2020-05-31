С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний режим работы. Они будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ Золотое - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;

КПВВ Майорское - дорожный коридор Горловка - Бахмут;

КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;

КПВВ Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Мариуполь);

КПВВ Гнутове (с. Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск – Покровск - Талаковка - Мариуполь;

КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.

Отметим, с 22 марта приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств из-за пандемии коронавируса.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку могут разрешить пересечь линию разграничения.

Напомним, боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.