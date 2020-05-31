С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний режим работы. Они будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.
Об этом сообщает штаб ООС.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
КПВВ Золотое - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;
КПВВ Майорское - дорожный коридор Горловка - Бахмут;
КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;
КПВВ Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Мариуполь);
КПВВ Гнутове (с. Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск – Покровск - Талаковка - Мариуполь;
КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.
Отметим, с 22 марта приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств из-за пандемии коронавируса.
В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку могут разрешить пересечь линию разграничения.
Напомним, боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
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