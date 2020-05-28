Об отдельных целях подписанных на прошлой неделе президентом изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) – а именно, введении мировых стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, Укринформ писал в предыдущем материале. Теперь – анализ того, что непосредственно беспокоит большинство отечественных предпринимателей: особенности взаимоотношений субъектов хозяйствования с органами контроля – с налоговиками.

Очередная реформа налоговой службы. Теперь, надеемся, навсегда

Систему фискальных органов в Украине пытались изменить уже не раз. Налоговую то объединяли с таможенной службой и другими «родственными» структурами, то разъединяли. Давали ей то одно название, то другое, то повышали ее статус до министерства, то резко ограничивали полномочия... При этом речь шла в основном о «косметических» изменениях или того хуже – о выполнении задач по перераспределению финансовых потоков в пользу новых «хозяев», которые получали политическую власть в стране.

По сути же в работе налоговиков ничего не менялось. Огромная неповоротливая структура, которая вместо того, чтобы способствовать развитию деловой инициативы, которая бы помогала росту отечественной экономики, вместо того, чтобы упрощать и улучшать администрирование налоговых поступлений и предотвращать реальные злоупотребления и нарушения, оставалась «насосом» для выкачивания соков из предпринимательства. А еще – была таким себе «бабаем» для запугивания непослушных, в том числе – и с целью давления на политических конкурентов правящей элиты и олигархата.

Налоговой давали то одно название, то другое, но по сути в работе ничего не менялось

Наконец законодатели решили превратить налоговую в безупречный механизм, который бы работал независимо от политических решений и воздействий. Чтобы его отношения с бизнесом и обществом стали равноправными и прозрачными. К сожалению, как убеждены многие эксперты и представителей бизнес-сообщества, не все предложенные новым законом изменения соответствуют ожиданиям. Президента своего времени просили не подписывать закон – в частности, из-за чрезмерных и неоправданных, по мнению предпринимателей, преференций для контролирующих органов, возможности неоднозначной трактовки отдельных законодательных норм, сохранения некоторых неопределенностей в налоговом администрировании.

Отдельная критика – за «драконовские» штрафы за мелкие нарушения, прежде всего, при оформлении финотчетности. Есть впечатление, что власть эти замечания услышала и готова к дальнейшему диалогу с бизнес-средой. По крайней мере, об этом свидетельствует письмо, которое параллельно с подписанием законопроекта №1210 направил в правительство президент с требованием учесть критику. Пока же выясним, как изменится система взаимоотношений органов контроля и плательщиков налогов в связи с вступлением в силу нового закона.

1. Налоговые проверки

Налоговые органы теперь будут иметь больше времени на проведение проверок – как плановых, так и внеплановых. Продолжительность плановых проверок увеличили в среднем на 1 рабочую неделю. То же касается и внеплановых «визитов» налоговиков. Для фактических проверок контролеры теперь будут иметь 20 календарных дней, а не 10, как раньше.

При этом по решению руководителя контролирующего органа продолжительность проведения налоговых проверок могут увеличить. В зависимости от статуса плательщика – на 5-30 рабочих дней. Дополнительным основанием для продления проверки отныне будет несвоевременная (менее чем за три рабочих дня до дня планируемого окончания) подача/отправка документов.

Факт проведения проверки и ее результаты будут фиксировать в «Акте проверки», который является носителем доказательной информации об установлении фактов нарушений требований налогового, валютного и другого законодательства. Вместе с этим основным документом материалы проверки должны содержать информативные приложения. Среди них могут быть:

возражения, представленные налогоплательщиком к акту (справке) проверки, и ответ контролирующего органа на них (в случае наличия возражений на рассмотрении);

объяснения и их документальные подтверждения, предоставленные налогоплательщиком.

2. Наказание за налоговые нарушения

Размеры штрафов за нарушение налогового законодательства увеличивают. Причем, речь идет о наказании не только за неуплату или задержку с уплатой налогов и сборов, но и за промедление с оформлением и регистрацией налоговой отчетности. В частности, при нарушении плательщиками НДС предельных сроков регистрации в Едином реестре налоговых накладных налоговой накладной и/или расчета корректировки к такой накладной плательщику грозит штраф в 2% объема поставки (без учета НДС), но не более 1020 гривен.

Размеры штрафов за нарушение налогового законодательства увеличивают

Увеличен размер штрафа за неподачу/подачу с нарушением установленных сроков или подачу не в полном объеме, с недостоверными сведениями или с ошибками налоговой отчетности – до 2040 гривень (против 170 ранее). За подобные повторные действия взыщут 4080 гривень (до сих пор – 510).

Также выросли штрафы за необеспечение плательщиком хранения первичных документов – до 2040 гривен.

Куда строже наказание за нарушение налогоплательщиком правил международной торговли и трансферного ценообразования – до 600 тысяч гривен!

Среди прочего, изменился и размер НДФЛ-штрафов. В частности, увеличен штраф за неподачу формы № 1ДФ – с 510 до 1020 гривен (за первое нарушение).

При этом у предпринимателей «есть вопросы» к некоторым основаниям для назначения наказания. Больше всего беспокоит закрепление на законодательном уровне «концепции вины» – как элемента состава налогового правонарушения. Согласно одной из норм измененной статьи 112 Налогового кодекса, лицо будет считаться виновным в совершении налогового правонарушения, если докажут, что оно имело возможность полностью соблюдать законодательные правила и нормы, однако не приняло для этого достаточных мер. Но оценки того, была или нет у человек такая возможность, – дело субъективное! Тем более, что действия плательщика будут считать спланированным нарушением, если налоговики докажут обстоятельства умышленных действия. Как считают в бизнес-среде, такая трактовка может стать поводом для многочисленных злоупотреблений со стороны контролеров. Ведь «на кону» могут быть значительные суммы. Пример приводит «Юридическая газета». Речь идет о размере штрафных санкций по пункту 123.1 статьи 123 Налогового кодекса Украины. «Стандартный размер штрафных санкций в этом случае составит 10% суммы доначислений (вместо нынешних 25%), но в случае наличия у налогоплательщика умысла на совершение налогового правонарушения размер штрафа составит 25%». Разница существенная. И часто она, очевидно, будет зависеть от субъективных оценок налоговиков. К тому же, как свидетельствует практика, доказать в суде, что «ты не верблюд», очень сложно. Издание объясняет: «Закон предусматривает, что налогоплательщика будут считать принявшим достаточные меры для соблюдения правил и норм налогового законодательства, если налоговый орган не докажет, что он действовал неразумно, недобросовестно и без должной осмотрительности. Однако, как свидетельствует практика, налоговые органы далеко не всегда берут на себя бремя доказательства существования нарушений в действиях плательщиков, несмотря на аналогичные положения, предусмотренные статьей 77 Кодекса административного судопроизводства. В большинстве случаев плательщик вынужден сам предоставлять суду все возможные доказательства отсутствия нарушений в своих действиях. При этом налоговые органы ограничиваются ссылками на акт проверки и абстрактную «налоговую информацию». Правда, норма о вине в налоговых правонарушениях вступит в силу лишь с 1 января 2021 года. Есть шанс, что к тому времени возможность влияния субъективных факторов будет минимизирована – путем внесения законодательных уточнений и изменений.

3. Возможности обжалования постановлений налоговых органов

Процедуру обжалования решений органов ГНС тоже уточнили. Срок административного обжалования решений органов Налоговой, как и ранее, составит 10 рабочих дней. Но теперь у налогоплательщиков, пропустивших этот срок по уважительным причинам, появится возможность ходатайствовать о его восстановлении. Подать ходатайство можно в течение 6 месяцев с момента истечения пропущенного срока подачи жалобы. Однако, какие именно причины пропуска установленного срока признавать уважительными, в новом законе не указано. Следовательно, эта норма также нуждается в уточнении.

Также в Украине будут действовать законодательные нормы о возмещении убытков, причиненных противоправными решениями, действиями или бездеятельностью контролирующих органов и их должностных лиц.

Налоги по-новому. Некоторые особенности

1. Одно из основных нововведений – уточнение сроков уплаты налогов (статья 57 Налогового кодекса). Отныне в НК четко определено: если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, то последним днем уплаты будет считаться операционный (банковский) день, который наступает сразу после выходного или праздничного. Ведь раньше вокруг этого возникало множество недоразумений: органы ДПС настаивали, что платежи нужно осуществлять не позднее чем в последний рабочий день перед праздничным или выходным.

Также нормирован вопрос уплаты налоговых обязательств, доначисленных органом ГНС в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего предписания (ранее речь шла о «календарных» днях, что также приводило к спорам и недоразумениям между налоговиками и плательщиками).

2. Отныне изменены условия представления отчетности для плательщиков налога на прибыль. Если до сих пор лишь раз в год ее могли подавать плательщики с доходом не более 20 млн грн, то теперь этой преференцией могут пользоваться плательщики с доходом, не превышающим 40 миллионов. Компании с большим доходом, как и ранее, должны отчитываться ежеквартально.

3. В отечественном законодательстве наконец появилось определение «электронных сигарет» (до сих пор этот рынок оставался неурегулированным). Соответственно, впервые четко определены ставки налогообложения такой продукции. В частности, ставка акцизного налога на табак для нагревания в 2021 году составит 1 456,33 грн за тысячу штук с ежегодным повышением на 20% – до 2 516,54 грн за тысячу штук в 2024-м. Жидкости, используемые в электронных сигаретах, со следующего года будут облагать по ставке 3000 грн за литр. Адвалорная ставка налога для сигарилл, включая сигариллы с отрезанными концами, составит 12%.

4. Повышаются ставки ренты на железную руду с 8% до 12% или 11%. Ставка будет зависеть от того, превышает ли средняя стоимость тонны руды 70 долларов по индексу IODEX 62% FE CFR China. Растет также рентная ставка на добычу марганцевой руды – до 6,25%.

5. Отменены скандальные «соевые правки» законодательства. Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада временно отменила возмещение НДС на сою и семена рапса с 1 сентября 2018 до 31 декабря 2021 года, рапса – с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года. Эти нормы приводили к потерям для малого и среднего бизнеса.

Документ, также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Отныне налогоплательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, может при желании получать документы от налоговых органов исключительно в электронном виде.