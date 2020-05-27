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Священный Кинот Святой Горы принял решение с 1 июня разрешить паломникам посещение Афона.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на паломнический центр ОВСЦ УПЦ и Romfea.gr.

Согласно решению, вначале на Святую Гору будут допускать только по 15 паломников в каждый большой монастырь, и по 5 — в скиты.

В решении Священного Кинота подчеркивается, что паломники смогут оставаться на ночь только в тех монастырях, диамонитирион (виза – ред.) которого получат, и, возможно, будет позволено лишь кратковременное паломническое посещение других монастырей для поклонения их святыням.
ForUm

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