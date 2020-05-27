Человек – самое любопытное живое существо на планете. Без неудержимой тяги к знаниям мы до сих пор охотились бы с помощью копья и жили бы в заплесневелых пещерах, облаченные в плохо обработанные шкуры убитых животных. Но, к счастью, наша тяга к знаниям привела к появлению тысяч полезных устройств и механизмов, которые облегчили жизнь и сделали ее комфортной, как никогда. Особенно много всего изобрели за последние пару десятилетий. О трех самых полезных изобретениях 21 века мы расскажем в этой статье.

Синтетические воспоминания

Нет, речь пойдет не о научно-фантастическом фильме, это уже практически реальность. Массачусетский технологический институт Обучения и Памяти совместно с Институтом мозга Японии разработали методику создания ложных воспоминаний. Конечно, свои опыты они проводили не на людях, а на лабораторных мышах, но результаты поразительны. Ученым удалось внедрить фиктивные воспоминания в мозг подопытных с помощью обработки коры электрическими импульсами.

В детали вникать не будем, скажем лишь, что в результате этих манипуляций старые воспоминания изменились, и мышь стала испытывать страх перед определенными вещами, которые раньше вызывали лишь позитивные ощущения. Перспектив у этого открытия масса, но самое главное: в будущем эту технологию можно будет применить для скоростного обучения любым навыкам, языкам, наукам. В мозг человека можно будет записать любой опыт, и на это не придется тратить драгоценные годы жизни. Прощай, школьная скамья!

Робот-пылесос – он просто дарит время

Думаете, это слишком банальный и приземленный гаджет для того, чтобы попасть в ТОП-3 лучших изобретений 21 века? Не спешите с выводами. Если вы живете один и не можете позволить себе домработницу, то наверняка знаете, как сильно раздражает необходимость раз в несколько дней пылесосить и мыть полы. Это не только отнимает время, но и лишает возможности попросту отдохнуть после работы.

А представьте, что у вас есть робот пылесос Ксиоми, как любят коверкать название этого бренда некоторые. Этот девайс оснащен несколькими сенсорами и подобием искусственного интеллекта. Он умеет составлять виртуальную карту помещения, сам продумывает маршрут и вообще полностью автономен. По заданному графику устройство будет включаться, отъезжать от док-станции и двигаться по своему маршруту, очищая пол от грязи, мусора и пыли. А после – вернется и встанет на зарядку. Делать это он может в любое удобное время. Например, пока вы на работе. Разве такой гаджет не заслуживает почтения? Вопрос риторический.

Таблетка с камерой

Представляете, сколько людей ушли из жизни только из-за того, что врачи не могли визуально осмотреть внутренности и поставить правильный диагноз... Миллионы, а может, даже десятки миллионов людей могли бы быть спасены, если бы это замечательное устройство было изобретено на пару столетий раньше.

Таблетка с камерой – безопасный и удобный для самого пациента способ провести гастроскопию. С помощью нее можно диагностировать сотни различных заболеваний, не рискуя при этом жизнью самого пациента. Почетное третье место, без вариантов.