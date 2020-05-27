По сравнению с прошлым годом турпоток в Киеве в апреле и мае упал более чем на 90 процентов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

«Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в Киеве практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили 1 миллиард долларов. А это – и потери города. - В поступлениях от туристического сбора, налогах от бизнеса», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что возобновление и внутреннего, и внешнего туризма зависит от работы железнодорожного и авиационного транспорта, и отметил, что европейские страны постепенно ослабляют ограничения.

«Так будем делать и мы. Как я уже сказал, с 30 мая мы откроем отели. Туристические маршруты и локации в парках, на улицах города уже открыты. С первого июня, по решению правительства, возобновит работу междугороднее – автобусное и железное – сообщения. Поэтому надеемся, что постепенно будет оживать и туризм. В первую очередь, внутренний. А с восстановлением авиасообщения – и внешний, - сказал мэр Киева. - Мы делаем все, чтобы гости столицы могли насладиться атмосферой нашего города», - сказал Кличко.