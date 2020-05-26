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На Буковине митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко) посетил прихожан храма Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Божия Михаила в селе Задубровка, пострадавших от попытки рейдерского захвата со стороны активистов ПЦУ.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

«Задубровка - особое место. Здесь люди не словами, а делами свидетельствуют свою веру. В сегодняшний день приехал не только поздравить Вас с Пасхой Христовой, а приехал поблагодарить Вас за то, что Вы делаете», -отметил владыка Мелетий.

Он подчеркнул, что само здание храма - это не цель служения, а свидетельство стояния в вере.

«Это священное здание согревает наши сердца, она укрепляет нас в вере, она показывает нам обязанность беречь то, что мы получили от своих предшественников, но не это здание является целью нашего служения и нашей духовной жизни, она является показателем, что мы стоим в вере, что крепкие и уповаем на Бога. То, что мы сегодня можем здесь молиться, является свидетельством того, что Господь среди нас», - напомнил архиерей.

Как сообщалось ранее, ночью 4 мая активисты ПЦУ попытались захватить храм в Задубровке, сломали ворота, срезанные замки, избили прихожан УПЦ. Перед штурмом отключили свет, интернет, камеры в храме. Троих пострадавших доставили в больницу, против женщин использовали слезоточивый газ.
ForUm

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