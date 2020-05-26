Умение вызвать интерес девушки — это первый и важнейший шаг для продолжения знакомства. Но получается это не всегда и не у всех. Многие не знают базовых правил, как привлечь внимание противоположного пола. Другие знают, но не используют эти правила. Давайте же посмотрим, каким образом вы можете заинтересовать представительницу прекрасного пола при знакомстве в интернете.

Если вы только зарегистрировались на сайте знакомств

Поиск партнерши для отношений рано или поздно приводит мужчину на сайт или в приложение для знакомств. И здешний формат коммуникации многим порой кажется непривычным. Необходимо заполнять анкету, рассказывать о себе, налаживать контакт с девушками и пытаться произвести впечатление.

Попробуем разобраться, что и как нужно делать, чтобы вами заинтересовались. Правила здесь практически те же, что и в реальной жизни. Хотя и с некоторыми особенностями.

1. Фото и внешний вид. Лучше, если ваши фотографии на сайте знакомств будут презентабельными и достаточно качественными. Они должны хорошо показывать именно вас, а не ваших друзей, машину или любимую собаку. Подойдите к подбору фото внимательно. И никаких картинок из интернета вместо фото профиля! Ну а если используете видеочат-рулетку и общаетесь по видеосвязи, будьте опрятным и нормально одетым. И не забудьте посмотреть, что у вас на заднем плане. Возможно, стоит прибраться и не смущать собеседницу беспорядком.

2. Анкета. Если сайт предлагает вам заполнить анкету, сделайте это. Расскажите о себе, своих увлечениях и интересах. Это позволит вашим будущим собеседницам лучше узнать вас. Да и общие темы для общения так будет найти намного проще. Не нужно в деталях описывать свою биографию. Но и оставлять анкету полупустой не стоит. А еще помните о грамотности. Грубые ошибки в профиле и переписке могут отбить у девушки любое желание общаться с вами. Будьте внимательнее.

3. Вежливость и добродушность. Не важно, говорим мы о переписке или видеообщении — забудьте об агрессии, неприветливости и грубости. Это не красит мужчину в глазах девушки. Даже если собеседница покажется вам неинтересной, это не повод грубить и сыпать колкостями.

4. Юмор и комплименты. Хорошие шутки на актуальные темы всегда нравятся девушкам. Многие из них особенно ценят в мужчинах умение с иронией относиться к миру и событиям в нем. Только пожалуйста, забудьте о юморе «ниже пояса» и пошлости.

Помните, что все девушки любят комплименты. И порой простые, но приятные слова способны дать начало долгим и теплым отношениям. Постарайтесь поскорее найти в собеседнице то, что можно в ней похвалить. Это может быть как внешность, так и одежда, аксессуары или даже какие-то вещи в ее окружении. Но по возможности избегайте банальностей.

5. Уверенность и честность. Но эта уверенность не должна выходить за рамки и перерастать в самовлюбленность и самолюбование. Покажите, что в вас нет стеснения, вы открыты для общения и, главное, заинтересованы в диалоге.

6. Будьте честным. Многие опросы сайтов знакомств показывают, что более 60% пользователей пишут о себе ложь в анкетах и что-то недоговаривают. Это глупо, ведь истина рано или поздно всплывет на поверхность. Часто мужчины пишут неправду о своем семейном статусе, возрасте, месте жительства, уровне дохода и так далее. Их цель понятна — заинтересовать девушек. Непонятно другое — что они будут делать, когда выяснится правда. Не начинайте знакомство со лжи и недомолвок.

7. Правильные темы для разговора. Многие мужчины любят сводить общение к темам, интересным только для них. И это фатальная ошибка. Вы должны больше слушать и меньше говорить. Причем делать это нужно с искренним любопытством, задавая уточняющие вопросы и развивая тему. Ваша заинтересованность — это тоже комплимент для собеседницы. Вот лишь примерный список нейтральных тем, которые вам могут подойти:

воспоминания из детства, смешные или необычные истории;

разговор о прошедшем дне и планах на завтра;

планы на выходные и интересные предложения проведения досуга (не обязательно с вами вместе);

беседа о ваших общих увлечениях (такие наверняка найдутся).

Если видите, что выбранная тема девушке не интересна, переведите ее на что-то другое. Но пусть это не будут банальные разговоры о погоде. И еще: никакой политики или религии. Эти темы могут неожиданно испортить любой диалог.

Везде ли работают эти правила?

Разумеется, нет. Многое зависит от сервиса, которым вы пользуетесь. Например, в социальных сетях девушка наверняка будет смотреть не только на ваши фото и информацию профиля, но и на «стену» и страницы, на которые вы подписаны, а также список друзей. Постарайтесь взглянуть на свой аккаунт со стороны. Возможно, в нем стоит немного «навести порядок», чтобы не отпугнуть незнакомку.

Если говорить о чат рулетках, то здесь все еще сложнее. Здесь нет привычных нам профилей, анкет и аватаров. Обычно есть только вы и веб-камера. Вебчат рулетка просто соединяет вас со случайным пользователем и вы начинаете общаться. Только от вашего умения себя преподнести и заинтересовать девушку зависит успех общения. Если чувствуете неуверенность, попробуйте просто поговорить на камеру. Придумайте несколько тем для разговора заранее. По возможности старайтесь больше слушать и меньше говорить.

Универсальное правило для любого диалога — ненавязчивость

Чрезмерная навязчивость — это большая проблема некоторых мужчин. И не важно, где происходит общение — на сайте знакомств, в видеочат рулетке или в реальном мире. В своем стремлении привлечь внимание девушки мужчины забывают о ее личной свободе и навязываются по любому поводу. Если девушка не поддерживает беседу, у нее могут быть на это самые разные причины:

личные проблемы;

занятость;

плохое настроение и просто нежелание общаться в данный момент.

Ваши 20 сообщений подряд в чате и бесконечные попытки растянуть разговор, который давно зашел в тупик, только ухудшат ситуацию. Не навязывайтесь, помните о тактичности и личной свободе. Умение вовремя остановиться — крайне полезный навык. Не забывайте об этом!