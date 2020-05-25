Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

Харьковский метрополитен также возобновил работу.

В Национальной полиции Украины появился Департамент защиты интересов общества и государства. Информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях является якобы служебной, поэтому засекреченной от общества, сообщает Центр противодействия коррупции.

В Украине по состоянию на 25 мая подтверждено 21245 случаев COVID-19, из них 7234 человека выздоровели, 623 – умерли.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19.

В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что в Тбилиси не планируют пересматривать стратегическое партнерство с Украиной.

На Львовщине в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 4 человека, и еще четверо получили телесные повреждения.

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании.

В Днипре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу в связи с недостоверностью и искажением результатов ПЦР-тестов на COVID-19.