Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.
Харьковский метрополитен также возобновил работу.
В Национальной полиции Украины появился Департамент защиты интересов общества и государства. Информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях является якобы служебной, поэтому засекреченной от общества, сообщает Центр противодействия коррупции.
В Украине по состоянию на 25 мая подтверждено 21245 случаев COVID-19, из них 7234 человека выздоровели, 623 – умерли.
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19.
В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что в Тбилиси не планируют пересматривать стратегическое партнерство с Украиной.
На Львовщине в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 4 человека, и еще четверо получили телесные повреждения.
Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании.
В Днипре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу в связи с недостоверностью и искажением результатов ПЦР-тестов на COVID-19.
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