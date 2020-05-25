также в разделеПроисшествия
Скандал в Кагарлыке: полицейский также угрожал изнасиловать мужчину 19
В Кагарлыке двух полицейских задержали за изнасилование задержанной 42
Экс-футболист «Металлиста» покончил с собой 23
За сутки в Украине выявили 259 случаев COVID-19 44
Боевики на Донбассе применили артиллерию 45
Депутат Давыденко владел ружьем и карабинами 32
В Одесской области автомобиль съехал в реку: есть погибшие 17
Боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 15
Народного депутата Давиденко нашли мертвым 1084
Полиция открыла дело из-за акции протеста под офисом Медведчука 59
На Винничине в результате ДТП пострадали 6 человек 38
Суд в закрытом режиме рассматривает дело подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине 56
Вспышка COVID-19 в доме престарелых в Ровенской области 66
На Донбассе оккупант обстрелял украинских военных из запрещенных минометов 60
В Харьковской области задержали мужчину на продаже гранат 29
Боевики накрыли минометным огнем позиции ВСУ в ряде населенных пунктов 78
В лобовом столкновении на одесской трассе погибли 4 человека 43
В Карпатах трагически погибла туристка 46

На Львовщине в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 4 человека, и еще четверо получили телесные повреждения, сообщила пресс-служба полиции.

ДТП произошло  24 мая около 11.30 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Тухолька Сколевского района.

Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика «MAN» не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz», который двигался по встречной полосе.

На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира «Mercedes» доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2950 грн.
24
Теги