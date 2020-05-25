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В Днипре возобновили работу метро 18

В Днипре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу в связи с недостоверностью и искажением результатов ПЦР-тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба облсовета.

Днями в лабораторном центре Днипра работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19.

В результате работы комиссий – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу. За выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью воозобновлена ​​- в общем 1000 проб провели за субботу и воскресенье.

В целом на 25 мая вопрос с задержкой проведения тестов в области решен.

На данный момент в области лабораторно подтверждено 869 больных кронавирусом, за субботу и воскресенье – 10 новых положительных случаев.
ForUm

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