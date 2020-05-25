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С 1 июня в учреждениях высшего образования регионов Украины со смягченным карантином будет возможно проведение экзаменационных сессий при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий и группами не более десяти человек.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире канала «Украина 24», сообщает Укринформ

«О проведении экзаменационных сессий. Так, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, так как перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС», - сказала Мандзий.

По ее словам, если показатели в области дают возможность ослаблять карантинные меры, то это означает, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности, проведение экзаменационной сессии.

Мандзий также добавила, что высшие учебные заведения в основном готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно.

 
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