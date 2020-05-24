Одесский стадион Черноморец был продан американской компании, чье название пока остается неизвестной, сообщает Tatotake в Facebook.

До последнего времени арена принадлежала Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Это была 17-я попытка собственника продать стадион.

Первоначальная сумма за арену была установлена на уровне 1,1 млрд гривен (40 млн долларов). В марте этого года ФГВФЛ был готов расстаться с объектом «всего» за 10 млн долларов.

В мае цена на стадион опустилась еще ниже. И, наконец, арена была продана за 139 млн гривен (5 млн долларов). Ее новым владельцем стала неназванная американская компания.

Пока остается неизвестным, какие цели имеет на стадион новый собственник. Он уже перечислил за арену 10% от суммы ее стоимости.

Отмечается, что эта новость не несет в себе ничего хорошего для футбольного клуба Черноморец. Теперь ему придется платить за аренду стадиона, что может стать неподъемной ношей для него.