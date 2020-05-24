В Беларуси за последние сутки зарегистрировано 954 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.
Всего в стране зафиксированы 36 198 человек с положительным тестом на Covid-19.
За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний.
От коронавируса в республике выздоровели 14 155 пациентов.
В Минздраве Беларуси сообщают, что всего было проведено 450 627 тестов на коронавирусную инфекцию.
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