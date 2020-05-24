Австралия обнародовала меры по возобновлению туризма в самом густонаселенном штате Виктория, который наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Туристы смогут приехать 1 июня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, туристы смогут с 1 июня посещать штат со строгими правилами гигиены, плотности и без общих удобств.

«Это все о том, чтобы снова открыться, но делать это, потому что у нас есть новые результаты испытаний, и мы можем быть уверены в том, сколько обнаружено больных коронавирусом в обществе», - сказал премьер-министр штата Даниэль Эндрюс.