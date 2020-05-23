При крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи в Пакистане погибли 92 человека. На данный момент идентифицировано 19 тел погибших.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.
На месте падения самолета продолжают поиск еще 5 тел.
Напомним, ранее сообщалось о 41 погибшем в авиакатастрофе в пакистанском городе Карачи.
Напомним, пассажирский самолет национальной авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» упал на жилые дома 22 мая. На месте аварии произошел масштабный пожар.
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