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При крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи в Пакистане погибли 92 человека. На данный момент идентифицировано 19 тел погибших.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.

На месте падения самолета продолжают поиск еще 5 тел.

Напомним, ранее сообщалось о 41 погибшем в авиакатастрофе в пакистанском городе Карачи.

Напомним, пассажирский самолет национальной авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» упал на жилые дома 22 мая. На месте аварии произошел масштабный пожар.
ForUm

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