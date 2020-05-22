Людям, которых пугают якобы уже сегодня наступающими апокалиптическими событиями, следует читать Священное Писание, а не пугающие «последними временами и тотальной чипизацией» листовки и публикации в интернете.

Об этом заявил в своей проповеди митрополит Тихон (Шевкунов).

«Наш великий старец отец Иоанн (Крестьянкин) говорил нам правильные слова, 20 лет назад, что явление антихриста и поклонение ему, в том числе и принятие печати, связано с поклонением антихристу и с отвержением от Христа. Об этом же говорит Иоанн Богослов. И если что бы ни происходило, что бы ни было в этой жизни, не связано с отречением от Христа и религиозным поклонением антихристу, знайте: вас обманывают», - сказал владыка.

Он подчеркнул, самое главное – воля человека в готовности быть верным Богу.

«Братья, сестры, читайте Священное Писание, а не листовки и не интернет. Вспоминайте и то, что в Ветхом Завете было. <...> Самое главное – это сердце человека, самое главное – это его воля. Вот что будет требовать антихрист. Вот об этом помните», - напомнил митрополит Тихон.

Он вспомнил слова Иоанна (Крестьянкина) о том, что только сознательное отречение от Бога, а не чипы или печати смогут повредить душе человека.

«Бойтесь отпасть от Матери-Церкви, только она сдерживает главу антихристианского мира теперь. <...> Обмануть человека легко и другому человеку, обмануть нас врагу с его многовековым опытом во лжи ничего не стоит. При современных технических возможностях можно тайно и явно запечатлеть все народы и «номерами», и «чипами», и «печатями». Но они душе человеческой не могут повредить, если не будет сознательного отречения от Христа, и сознательного же поклонения врагу Божию», - заключил митрополит Тихон.