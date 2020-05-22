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Препарат «Амизон Макс», который выпускается в Украине уже более двадцати лет и до сих пор не имеет доказанной эффективности, теперь испытают на больных с коронавирусом. Решение о клинических исследованиях этого препарата в семи медучреждениях страны приняло Министерство здравоохранения Украины, сообщают #Буквы.

«Амизон Макс» производит киевская компания “Фармак”, принадлежащая одной из самых богатых женщин Украины Филе Жебровской.

До сих пор клинические исследования проводились лишь на малых группах до 100 человек. Несмотря на то, что “Амизон” выпускается с 1996 года, он не сертифицирован за пределами стран бывшего СССР, не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и не упоминается в специализированных зарубежных изданиях, а публикации в отечественных носят заказной характер.

Препарат содержит йод и изначально позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, “Амизон” якобы выводит из организма токсины и защищает печень.

Ранее попытки навязать свои псевдолекарства для лечения коронавируса в Украине сделала еще одна кампания – «Экофарм». В феврале она запустила целую кампанию с целью продвижения своего препарата «Протефлазид», который в результате оказался всего лишь спиртовой настойкой двух сорных трав.
ForUm

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