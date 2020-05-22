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Умер известный украинский политик, народный депутат 8-го созыва Анатолий Матвиенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

«Анатолий Сергеевич Матвиенко умер. Он всегда был патриотом и истинным украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национал-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него была мечта объединить украинские церкви, увидеть Украину сильной и соборной», - написал он.

Анатолию Матвиенко было 67 лет.
 
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