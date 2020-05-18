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Невозможно построить стабильное и процветающее государство, пропагандируя ненависть к Церкви.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале.

По словам владыки, память жертв политических репрессий для Украины актуальна не только как свидетельство прошлых, а и настоящих реалий жизни и антицерковной борьбы.

«Порезанные ножами прихожане, защищавшие храм в Задубровке, школьники, которые преследуются руководством школы за то, что ходят в храм УПЦ – это разве не жертвы политических репрессий? Безнаказанные высказывания в адрес Матери-Церкви Муждабаева и ему подобных - разве это не пример современных политических репрессий? Можно еще долго перечислять тех, кто до сих пор гоним в нашей стране только потому, что его политические или религиозные взгляды не совпали с политической волей правящей верхушки», - напомнил митрополит Лука.

По его мнению, политические преследования верующих УПЦ, как попытка расколоть народ, является одной из причин тяжелой ситуации в украинском обществе.

«Можно ли на пропаганде ненависти и злости построить стабильное, процветающее общество? Сегодня модно говорить о единстве Украины, но о каком единстве может идти речь, когда политики раскалывают наш народ. За что? За то, что мы якобы «агенты Кремля»? Но приведите хотя бы одно доказательство своих лживых обвинений! Только в нашей епархии было собрано полторы тонны крови для больных людей. Четыре с половиной миллиона гривен наши прихожане пожертвовали на покупку медицинского оборудования для лечения детей. А сколько сделано УПЦ в масштабах всей страны!», - подчеркнул архиерей.

По его словам, для того, чтобы сделать страну процветающей, необходимо «удалить метастазы антицерковной политики и разделения».
ForUm

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