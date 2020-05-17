В Испании число жертв пандемии коронавируса COVID-19 за минувшие сутки составило 87 человек. Это самый низкий показатель смертности более чем за два месяца – с 12 марта, сообщает Минздрав страны в воскресенье, 17 мая.

Антирекорд по смертности в Испании зарегистрировали 1 апреля: тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 650. По этому показателю Испания занимает четвертое место в мире.

За последние сутки с помощью ПЦР-тестов был выявлен 421 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии 231 350 (из них 50 938 – медики). Выздоровели за 24 часа 2 719 человек, с начала эпидемии – 149 576.