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В Харькове храм Святого Духа построят в сквере возле Дворца культуры ХЭМЗ. 

Фото: city.kharkov.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на городской портал MyKharkov.info,  раньше на этом месте стоял храм, который в 1937 году разрушили, а его настоятеля по приказу НКВД расстреляли.

«В свое время одна власть, которую люди не захотели больше видеть, отдала этот красивый сквер под строительство торгового центра. Мы защитили это место, выдержали все сроки, суды и вернули землю городу. И мы решили вернуть историю и построить здесь храм Святого Духа. Теперь здесь будет сквер, где будут гулять харьковчане, играть дети, сюда будут приходить верующие. Думаю, что вместе со строителями, людьми, которые будут благоустраивать этот сквер, мы сделаем еще одну визитную карточку города», - сказал мэр Харькова. 

Генеральным подрядчиком, исполнителем и заказчиком проекта выступит ОАО «Трест Жилстрой-1». Как сообщил председатель правления АО Александр Харченко, храм будет чуть выше 16-этажного дома, церковь одновременно смогут посещать более 200 человек. Завершить строительство планируется летом следующего года.

Митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ Онуфрий передал Геннадию Кернесу почетную грамоту от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
ForUm

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