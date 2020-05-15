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Кабинет министров Латвии поддержал предложение Министерства юстиции, в связи с карантином из-за коронавируса, выделить 236 400 евро на кризисные пособия священнослужителям и работникам церквей.

Фото: AFP

Как сообщает портал «Delfi.lv», по мнению представителей министерства, такая мера объясняется тем, что люди, работающие в религиозных организациях, продолжают выполнять свои обязанности, а на пособие по простою они претендовать не могут.

В то же время, доходы церквей существенно уменьшились, поскольку люди из-за эпидемии коронавируса не могут посещать богослужения.

Вместе с тем, Министерство юстиции отметило важный вклад церквей в сохранение душевного и физического здоровья населения, поэтому, считают власти Латвии, государство должно оказать служителям и работникам религиозных организаций минимальную поддержку.

Для того, чтобы получить пособие надо быть включенным в составленный церковью список лиц, за которых вносились взносы обязательного социального страхования. При этом доход религиозной организации за март или апрель 2020 года должен быть минимум на 30% меньше, чем ее доход за аналогичный период 2019 года.

По информации издания, каждый священник или сотрудник церкви получит разовую выплату в размере 300 евро.
ForUm

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