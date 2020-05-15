Здоровье человека напрямую зависит от многих факторов: от отдыха и физической нагрузки, от умственнной активности и достаточно сна, от негативных факторов окружающей среды до положительного влияния солнечных ванн, и конечно от питания.

Многие из нас, редко задумываются о правильности питания, насколько оно сбалансировано, как много в нем находится полезных витаминов? А как часто кто-то из нас задумывался, сколько полезных минералов в нашей еде? А ведь все что нужно – получать достаточное количество микронутриентов в сутки, чтобы наш организм не испытывал проблем и мы чувствовали себя бодрыми и здоровыми.

А что такое – микронутриенты?

Микронутриенты – это пищевые вещества (витамины, минеральные вещества, микро и макроэлементы), содержащиеся в пище в небольших количествах. И, к сожалению, подавляющее большинство людей потребляет их недостаточное количество, что, безусловно, отрицательно влияет на жизнеспособность человека и его здоровье. Как устранить эту проблему, когда организм ощущает постоянный дефицит витаминов?

Многие из нас считают, что с наступлением весны, а затем и летнего периода, в нашем рационе появляется больше свежих овощей, фруктов, ягод, которые восполнят нехватку всех микронутриентов. Немалое количество людей, считают, что принимая большое количество таких продуктов (объедаясь) – организм может ими запастись впрок. При всей полезности приема в пищу свежих овощей и фруктов, человеческий организм не может накапливать в организме водорастворимые витамины, к которым относятся: витамин С, витамины группы В1, В2, В3 (РР), В6, В12, фолиевая кислота, биотин и пантотеновая кислота. И поскольку организму требуется определенное количество таких витаминов, их «излишек» выводится из организма естественным путем с мочой. Более того, передозировка в организме некоторых витаминов может привести к гипервитаминозу (интоксикации сверхвысокой дозой одного или нескольких витаминов). Ежегодные данные свидетельствуют о том, что даже при полноценном и, как нам кажется, правильном питании, человеческий организм может недополучать до 30% необходимых микронутриентов.

Как же быть, спросите Вы?

С 50-х годов прошлого столетия, американским химиком и биохимиком, нобелевским лауреатом Лайнусом Полингом, была выдвинута теория о том, что организм, получая «правильные молекулы в правильных количествах», способен остановить и даже обратить вспять развитие многих болезней. Эта теория, впоследствии, обрела свое направление и название - «ортомолекулярная медицина». На сегодняшний день, ортомолекулярная медицина, наравне с традиционной, признана во многих странах мира, среди которых наиболее развитые: Америка, Япония и страны Европы.

Каковы преимущества ортомолекулярной медицины?

Одно из основных преимуществ и главных отличий ортомолекулярной медицины от традиционной заключается в том, что традиционная медицина лечит симптомы заболевания, а ортомолекулярная – борется с самим источником болезни.

Возьмем простой пример - посещение лечащего врача. Многие из нас, не особо обращают внимания, какие лекарства нам назначают врачи при тех или иных заболеваниях, поскольку полностью полагаются на их профессиональные качества, опыт и знания. И зачастую, благодаря этому, принимая антибиотики, мы уже не обращаем внимания на их побочные или токсичные свойства, принимая лекарства - можем поверхностно прочесть назначение и способ приема, даже не взглянув, каков его состав. А ведь некоторые составляющие, которые там содержатся, их дозировка, могут быть вредными для организма человека. Поэтому врачам приходится взвешивать вред и пользу от применения лекарств и дозировки. Большинство лекарственных средств имеют очень высокий коэффициент полезности, однако, вместе с позитивным воздействием могут оказывать и побочное действие. Получается, как в знаменитом выражении: что-то лечим, а что-то калечим?!

Что касается ортомолекулярной медицины – благодаря сбалансированному витаминно-минеральному составу, организм получает в необходимом количестве все необходимые витамины, микро и макроэлементы, которые позитивно влияют на способность противостоять болезням. Кроме того, поступая продолжительное время (2-3 месяца) в организм дополнительно, витамины, минералы, макро и микроэлементы способствуют профилактике и невозможности заболевания (или способствуют протеканию болезни в легкой форме).

Вывод, который напрашивается, один – для того, чтобы организм был полон сил и энергии, мог противостоять болезням, необходимо «подпитывать» его дополнительно «правильными молекулами в правильных количествах».

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