Президент Беларуси Александр Лукашенко решил в шестой раз пойти на выборы главы государства. Соответствующая информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии страны.

В документе говорится, что ЦИК зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатуры Лукашенко на предстоящие выборы. Руководителем группы указан глава Федерации профсоюзов республики Михаил Орда.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, всего в инициативную группу действующего президента вошли почти 11 тысяч человек.

На данный момент ЦИК зарегистрировала 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов; 12 из них беспартийные.

Ранее Лукашенко заявлял, что предстоящие в 2020 году выборы в Беларуси пройдут честно и порядочно. Глава республики, год назад объявивший о планах идти на шестой срок, пообещал, что перед выборами никто не будет довлеть над белорусами.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Беларуси с июля 1994 года. Его пятый президентский срок истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов.