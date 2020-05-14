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В Винницкой области зафиксирована седьмая смерть от коронавируса – умер 49-летний священник УПЦ МП, COVID-19 диагностировали у его жены и троих детей.

Об этом сообщил заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степан Томин, передает Укринформ.

«Сегодня зафиксировано седьмую смерть пациента с коронавирусом. Болезнь диагностировали еще 5 мая. Это 49-летний житель Винницы, у которого был тяжелое течение заболевания. Это священнослужитель», - рассказал Томин.

По его словам, семья умершего также инфицирована – COVID-19 обнаружили у его жены, а после повторного тестирования – у  троих детей.

Винницкая епархия УПЦ МП выразила соболезнования матушке и детям, а также духовенству и прихожанам храма священномученика Владимира митрополита Киевского в городе Винница, где при жизни священник был настоятелем. Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил «всех врачей, которые в последние дни боролись за жизнь клирика нашей епархии».

В Украине подтверждено 16 847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки.

В Винницкой области по состоянию на 14 мая зафиксировано 654 случая заболевания коронавирус, из них в Виннице - 354.
ForUm

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