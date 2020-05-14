На Закарпатье во время попытки наезда автомобилем на пограничный наряд правоохранителям пришлось стрелять по колесам нарушителей, сообщает пресс-служба погранведомства.

Вчера благодаря совместным действиям пограничников Мукачевского отряда и румынских коллег, удалось обнаружить шесть пакетов с сигаретами и задержать мужчину в гидрокостюме у р. Тиса, по которой проходит украинско-румынская граница. Задержанным на участке ответственности отдела «Деловое» оказался 23-летний житель города Рахов.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий группа реагирования охранников границы остановила автомобиль «Фольксваген Гольф» с иностранными регистрационными номерами. По словам задержанного 23-летнего украинца в гидрокостюме, водитель этого автомобиля должен был забрать его после незаконной переправки сигарет в Румынию.

По требованию правоохранителей водитель указанного автомобиля отказался предоставлять пограничникам документы для проверки. В это время к месту происшествия на большой скорости подъехал другой человек на автомобиле «Фольксваген Пассат», также иностранной регистрации. Водитель «Гольфа» резко прыгнул в «Пассат». Совершив попытку наезда на пограничный наряд, мужчины оставили «Фольксваген Гольф» на дороге и на «Фольксваген Пассат» двинулись в сторону села Большой Бычков.

С целью сохранения жизни и здоровья пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто беглецов.

После этого военнослужащие продолжили преследование правонарушителей служебным авто, но путь пограничникам преградил автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Наряд вынужден был остановиться. В свою очередь, водитель внедорожника выбежал и начал наносить удары по служебному авто пограничников. Разбив лобовое стекло и повредив капот, разъяренный водитель «Тойоты» стал угрожать физической расправой правоохранителям. Как выяснилось впоследствии, этот человек является отцом одного из молодых людей, причастных к табачной контрабанде. Таким образом он решил остановить пограничников, чтобы дать возможность своему сыну уйти от ответственности. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции, а мужчину задержали. Впоследствии правоохранители задержали и его сына.

По выявлению признаков преступлений, предусмотренных ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ст. 343 «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа» и ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» УК Украины направлено уведомление в ГУ Нацполиции.