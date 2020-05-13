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Пограничный контроль, введенный Германией в связи с эпидемическим кризисом, прекратится с 15 июня.

Об этом заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Ослабление проверок на границах вместе с тем вступит в силу уже с 15 мая.

По словам министра, предпосылкой решения об ослаблении проверок стало уменьшение числа заражений коронавирусной инфекцией.

С 15 мая пограничный контроль не будет осуществляться на границе Германии с Люксембургом. Контроль на границе с Данией прекратится, «как только правительство Дании проведет соответствующие консультации с соседними странами», сказал Зеехофер.

На границах с Францией, Австрией, Швейцарией проверки будут проводиться до 15 июня.

В последние несколько дней Зеехофер обсуждал со своими коллегами в других странах и с премьер-министрами приграничных федеративных земель детали постепенного возвращения от стационарного контроля к обычному пограничному надзору в 30-километровом диапазоне.

МВД считает, что 14-дневный карантин для всех приезжающих в Германию должен распространяться только на людей, которые ранее побывали в третьих странах, но не на немцев, прибывающих из Франции или Нидерландов.

Контроль на границах с Данией, Люксембургом, Францией, Австрией и Швейцарией был введен 16 марта, чтобы остановить распространение коронавируса в Германии. С тех пор въезд в страну разрешен только тем, кто может назвать «вескую причину» для этого - например, для работы, представителям медицинской профессии или гражданам ЕС, которые находятся на пути в свою родную страну.

Напомним, 13 мая Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.
ForUm

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