Народные депутаты по инициативе фракции «Голос» собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления о продлении запрета на российские социальные сети.

Об этом сообщил нардеп фракции «Голос» Роман Лозинский.

«Сегодня утром объявил о начале сбора подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания парламента. Все для того, чтобы решить только один вопрос и защитить страну от кибервойск агрессора. Соцсети оккупанта нужно блокировать! Впервые вышел с этим заявлением более месяца назад. Однако президент избегает выполнения своих обязанностей и продолжает бездействовать. Поэтому приходится брать ситуацию в свои руки. Далее - регистрация в аппарате ВР», - написал он в Facebook.

На внеочередном заседании Верховной Рады Лозинский напомнил, что до окончания санкций против ВКонтакте и Ко осталось менее двух суток.