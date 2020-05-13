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В Православной Церкови Украины совершили литургический «прорыв», начав «причащаться» онлайн.

Фото: Игорь Савва / Фейсбук

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, прокомментировав «причастие» по видеоконференц-связи, проведенное представителями ПЦУ.

«Об «удивительном опыте служения полноценной литургии с причащением с помощью программы для видеоконференций Hangouts» рассказал клирик новой Церкви Украины Игорь Савва. Его прихожане теперь практикуют следующее: выставляют перед монитором хлеб и вино, и «преложение Даров» якобы совершается дистанционно», - рассказал спикер РПЦ.

Глава Синодального отдела РПЦ напомнил, что вышеупомянутый священник – бывший клирик УПЦ.

«Самое печальное, что все это проделывает не какой-нибудь доморощенный самосвят, а бывший протоиерей канонической Церкви, ранее окончивший Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет и преподававший на курсах священнослужителей Запорожской епархии УПЦ, — одним словом, человек, который понимает всю богословскую абсурдность своей затеи. Не говоря уж о том, что никакие «таинства» в раскольничьем сообществе не действительны в принципе», - написал Владимир Легойда.

Он напомнил, что «ныне запрещенный в служении И. Савва, по информации Запорожской епархии, всегда отличался взглядами, идущими вразрез с общецерковными позициями по многим вопросам. Так, он неоднократно был замечен как участник московских катехизических конференций о. Георгия Кочеткова».
ForUm

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