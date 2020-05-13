Настоящая любовь, в отличие от потребительской, – это способность отдавать себя, не ожидая ничего взамен.

Фото: Епископ Виктор / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал викарий Киевской Митрополии епископ Виктор (Коцаба) в видео из серии «Мысли вслух», которое опубликовано на странице владыки в Facebook.

Архиерей задается вопросом: «Умеем ли мы по-настоящему любить?».

«На этот вопрос каждый из нас боится услышать отрицательный ответ. Кажется, что это лишь несколько простых слов: "Ты любишь меня?". Но каждый, кто произносит их, – то ли вслух, то ли шепотом, то ли просто в своей душе – замирает в ожидании ответа. В конце концов, это вопрос, который человек с давних времен возносил к Небесам ... И, затаив дыхание, прислушивался, не зная точного ответа ... Сейчас, во время карантина, в интернете появляются многочисленные мемы о людях, которые оказались лицом к лицу в ограниченном пространстве и едва терпят тех, кого еще вчера, до карантина, называли дорогими и любимыми ... Так в чем же дело? Может, в том, правильно ли мы понимаем на самом деле, что же это такое – любить?», - спрашивает архиерей.

Епископ Виктор объяснил, что означает «потребительская любовь».

«Любовь бывает разной. Кто-то любит близких, а кто-то – кофе со сливками. Хуже, когда кто-то любит другого человека так же, как и кофе со сливками. Спросите – как это? Очень просто. Это – потребительская любовь. Любовь, которая любит, потому что получает удовольствие, потому что использует. А есть другая любовь. Любовь, которая не ищет своей выгоды, которая никогда не выставляет счетов. Любовь, которая стремится лишь к одному – счастью того, кого любит ... Ради которого она готова отдать самую высокую цену», – сказал владыка.

Он отмечает: «Когда несколько сирот-воспитанников Януша Корчака, великого педагога и писателя, отправили на смерть в нацистском концлагере, он добровольно решил поехать с ними. Однако на перроне случилось непредвиденное: комендант, офицер СС, узнал Корчака, автора своей любимой детской книги "Король Матиуш", и предложил писателю свободу. Но свободу одному, без детей, которым суждено было погибнуть. И Корчак, стоя на пороге спасения, отказался ... 6 августа 1942 года он вошел в газовую камеру вместе со своими воспитанниками, держа на руках маленьких: он хотел поддержать их в последнюю, самую страшную минуту».

Иерарх УПЦ объяснил, какой является настоящая любовь.

«Главный признак настоящей любви – это способность отдавать себя, свои силы, свое время, в конце концов – свою жизнь, не ожидая ничего взамен и отодвигая на задний план собственное эго. Чтобы этому научиться, не обязательно изучать современные методики модных психологов. "Нет большей любви, чем если кто положит душу свою, то есть жизнь свою, за друзей своих" - это слова из Евангелия. И Тот, Кто их сказал, добровольно, не имея никакой небходимости, кроме любви к человеку, отдал Себя на смерть и пытки ради каждого из нас! Таким образом, знаком любви Бога к нам стали Его пролитая Кровь и отданная Жизнь. Но Господь на этом не остановился. Из любви к нам Он вступил в решающую битву с самой смертью. И вышел из нее победителем. И сделал всем нам бесценный подарок: перспективу попасть в совершенный Мир настоящей Любви, пройдя земной путь. Любви без предательства, зависти и подвоха, без ограничений во времени и силе. Правда, для того, чтобы попасть в это Совершенное Царство, нам и самим нужно научиться любить», - подчеркнул владыка.

Епископ Виктор рассказал: «Как-то зашел к знакомым в гости, а там на стене у входа – коврик с вышитыми словами: "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит". Подумалось мне тогда: возможно, благодаря этому коврику на входе в доме царят мир и согласие. Итак, если захотим узнать, настоящая ли наша любовь, попробуем сверить свои чувства с этими словами. И при этом будем жить дальше, держа крепко в своих ладонях руку Воскресшего Христа. И преодолевать любые вызовы и препятствия нашего времени силой настоящей нелицемерной любви».