Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по телевидению и радиовещанию руководительницу пресс-службы студии «Квартал 95» Татьяну Руденко.

Соответствующий указ от 12 мая опубликован на сайте главы государства.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Руденко работает в «Квартале» с конца 2009 года.

4 марта Зеленский уволил членов Нацсовета Ульяну Фещук, Сергея Костинского, Валентина Коваля и Юрия Зиневича, а 5 марта заново назначил в Нацсовет двух членов из предыдущего состава - Валентина Коваля и Юрия Зиневича.

15 апреля Зеленский назначил членом Нацсовета Елену Ницко, которая до недавнего времени возглавляла департамент маркетинга сети кинотеатров «Синема Сити». В Нацсовете оставалось еще одно вакантное место по квоте президента.