также в разделеПолитика
Суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана 27
Зеленский назвал условие выплаты надбавок медикам 67
Чугаенко: Впервые с 2013 года День Победы был похож на нормальный праздник 44
Саакашвили предрек Грузии голод, если она поссорится с Украиной 24
Нардеп Дубинский уходит от «Слуги народа» к Шарию 65
Павленко: Мы восстановим социальную справедливость для ветеранов и детей войны 23
Зеленский хочет предложить кредитные каникулы малому бизнесу 15
NYT узнала, кто заплатил миллионы долларов Тимошенко 647
Куракин: Зеленский не захотел отпраздновать День Победы – автопробег, флешмоб, торжественные мероприятия организовала оппозиция 46
Ожегов: Для Зеленского и «слуг» День Победы – это повод для скорби, как и для Порошенко 93
Медведчук заявил что будет отстаивать повышение пенсий для ветеранов Великой Отечественной 13
Зеленский объявил об установлении колоколов-символов в четырех уголках Украины 17
Виктор Медведчук: Мы все в долгу перед героями Великой Отечественной войны 32
Зеленский прибыл на Закарпатье 46
9 мая Зеленский возложил цветы к Вечному огню 99
Медиа-менеджер: Заявления Джорджа Кента только усугубили скандал с биолабораториями Пентагона 163
Разумков созывает Раду на 13 мая: на повестке – «антиколомойский» закон 17
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с 9 мая 189

Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по телевидению и радиовещанию руководительницу пресс-службы студии «Квартал 95» Татьяну Руденко.

Соответствующий указ от 12 мая опубликован на сайте главы государства.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Руденко работает в «Квартале» с конца 2009 года.

4 марта  Зеленский уволил членов Нацсовета Ульяну Фещук, Сергея Костинского, Валентина Коваля и Юрия Зиневича, а 5 марта заново назначил в Нацсовет двух членов из предыдущего состава - Валентина Коваля и Юрия Зиневича.

15 апреля Зеленский назначил членом Нацсовета Елену Ницко, которая до недавнего времени возглавляла департамент маркетинга сети кинотеатров «Синема Сити». В Нацсовете оставалось еще одно вакантное место по квоте президента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги