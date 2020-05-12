Стратегическое предприятие – Аульскую хлорпереливную станцию ​​– выкупили за 30 млн грн в интересах химпредприятия «Днепроазот» из орбиты олигарха Игоря Коломойского для «установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране».

Об этом говорится в сюжете программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

«Еще в 2018 году химпредприятие «Днепроазот» с орбиты олигарха Игоря Коломойского объявило об остановке производства жидкого хлора. Этот реагент используется всеми водоканалами для очистки питьевой воды, а «Днепроазот» - единственный в стране его производитель. Из-за этого страна оказалась на пороге экологической катастрофы, ведь без обеззараживания воды ее просто невозможно употреблять. Проблему тогда решали на уровне правительства и Совета национальной безопасности», - напомнили журналисты.

Период остановки производства жидкого хлора «закрыли» благодаря в том числе и Аулсьськой хлорпереливной станции – это единственное в стране предприятие, которое занимается транспортировкой реагента и имеет необходимое оборудование для его переливания. Когда «Днепроазот» остановил производство жидкого хлора, его сумели импортировать и благодаря станции временно обеспечивать водоканалы.

В результате, «Днепроазот» таки возобновил производство жидкого хлора, но уже с новыми, существенно более высокими ценами на реагент. После запуска «Днепроазот» поднял цены на жидкий хлор с менее 7000 гривен, в 36 тыс. гривен за тонну (на некоторых закупках цена достигала и 50 тыс. гривен за тонну). Эти деньги включены в платежки за воду, а следовательно украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен.

Но за почти 2 года с момента остановки «Днепроазота» и повышения цен Антимонопольный комитет так и не смог вынести решение относительно злоупотребления монополиста. По словам директора Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игоря Кустовского, расследование проводят по двум фактам: завышение цен, которые было бы невозможно установить в условиях свободного рынка и остановки производства. Но пока, по словам главы департамента, представление готово приблизительно на 70%.

Кроме того, в июле 2018-го Служба безопасности Украины сообщила о начале проверки должностных лиц ПАО «Днепроазот» в связи с тем, что их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространению эпидемий. Но ни намека на следственные действия или результаты расследования вышеуказанных фактов так ничего и не известно.

В 2019 году Днепропетровский областной совет выставила Аульску станцию –стратегическое предприятие, которое фактически спасло страну от остановки подачи питьевой воды – на приватизацию и продал его за чуть более 30 млн гривен. Выкупила станцию малоизвестная фирма «Агентство «Мега плюс», которая принадлежит Андрею Житникову. Мужчина, проживающий в обычной многоэтажке в Днипре, комментировать покупку отказался. Зато его жена сообщила, что на ее мужа просто «повесили» этот объект.

Журналистам удалось установить, что до покупки стратегического предприятия, Житников работал в фирмах «Приват Холдинг», которая принадлежала Игорю Коломойскому, и в компании «Энергоальянс», которая принадлежала одному из менеджеров олигарха. Это может означать, что станция была выкуплена в интересах именно «Днепроазота» - для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране.