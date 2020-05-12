По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 12 мая заболевание COVID-19 подтверждено у 1105 детей и 3114 медиков, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На амбулаторном лечении находятся 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.