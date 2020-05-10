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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем матери, опубликовав на своей странице в Facebook детские и семейные фотографии.

На одном из снимков Зеленского в детском возрасте держит его мать Римма Зеленская.

«Я благодарен своей родной мамочке Римме Владимировне и любимой Елене Зеленской. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире. Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми! С Днем матери!» — написал президент.

На другой фотографии Зеленский находится вместе с семьей: женой Еленой Зеленской и их детьми — дочерью Александрой и сыном Кириллом.

Помимо этого, Зеленский присвоил 678 украинкам почетное звание Мать-героиня, говорится на официальном сайте президента. Его получили женщины, которые воспитывали до восьмилетнего возраста пять и больше детей.

10 мая 2020 года в Украине отмечают День матери, который ежегодно празднуется во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии.
ForUm

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