В Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы Кропивницкого, ранее также от COVID-19 умер его старший брат, который тоже работал врачом.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА.

«Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом — врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля», — сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

По состоянию на утро 9 мая в Кировоградской области подтверждено 411 случаев коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 515 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 203 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 14 710 человек, из них 2909 выздоровели, летальных исходов — 376.