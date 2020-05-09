Личный помощник дочери президента США Иванки Трамп заразилась коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что ассистент Иванки Трамп уже несколько недель не появляется на работе.

После того, как у нее подтверлили коронавирус, тестирование прошли дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер - оба дали отрицательный результат в пятницу.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер выявили положительный результат на коронавирус.

«Она не контактировала со мной. Она провела некоторое время с вице-президентом», - заявил Трамп.

При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом.