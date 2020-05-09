Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В операции по задержанию банды участвовали полицейские Киева и области, сотрудники СБУ и спецназовцы — бойцы «КОРД» и батальона полиции особого назначения.

Всего задержали 5 человек, из них двое гражданских, остальные — сотрудникик СБУ и полиции.

«Установлено, что к преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что банда похищала предпринимателей из сферы IT, один из похищенных мужчин отдал злоумышленникам $ 175 тыс.

«Потерпевшие были крайне запуганы и поэтому и не обращались в правоохранительные органы за помощью, опасаясь за себя и за свои семьи», — говорится в сообщении.

По месту жительства у подозреваемых изъяли:

9 пистолетов различной модификации, боеприпасы;

полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения, среди которых документы сотрудников полиции и СБУ, Администрации президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями «СБУ», «Полиция»;

наручники, дубинки;

мобильные телефоны;

более $35 тыс. и 500 евро, банковские карточки;

большое количество наркотиков, таких как амфетамин, метадон, героин.