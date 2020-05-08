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Печерский районный суд Киев не продлил меру пресечения для волонтерки Маруси Звиробий. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.

«Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу «потерпевшего Зеленского» ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Звиробой. Теперь у Маруси нет ни одной меры пресечения в этом «чрезвычайно сложном деле». Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайство», - написал он в Facebook.

В конце ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения народной депутату от «Европейской солидарности» Софии Федине и Маруси Зверобой. По мнению следствия, 26 октября 2019 Федина и Зверобой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Владимиру Зеленскому.

Обе подозреваемые отвергают обвинения.

Как сообщалось, 26 октября 2019 депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство против Федины.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке (Марусе Збиробий), однако он был возвращен для устранения недостатков.

6 февраля ГБР вручило подозрение Марусе Звиробий.

В феврале суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства, ее обязали носить электронный браслет.
ForUm

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