Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области. Чиновник подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, соучастия в незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении, сбыта леса, вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Кроме того, следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции и оперуполномоченному в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), а также старшему инспектору ювенальной превенции Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области в незаконной порубке, перевозке леса, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, начальник отдела полиции причастен к созданию группы численностью более 30 человек, в которую входили правоохранители и гражданские лица. Они без разрешительных документов организовали незаконную вырубку древесины на территории госпредприятия «Октябрьское лесное хозяйство», а также на землях запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства.

Лица, нанимая разнорабочих, осуществляли вырубку древесины исключительно ценных пород, предварительно договаривались с местными полицейскими об обеспечении свободного передвижения транспорта с древесиной в лесоперерабатывающие пункты Харьковской области и за ее пределами.

По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб более чем 850 тысяч гривен, окончательная сумма убытков будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз.

Сейчас в указанном уголовном производстве следователи ГБР сообщили о подозрении 18 лицам.

Кроме того, следователи задокументировали факт вымогательства начальником отдела полиции 100 тыс. гривен неправомерной выгоды от участника незаконной вырубки древесины. За деньги они обещали решить вопрос о непривлечении его и других подозреваемых к уголовной ответственности. В тот же день правоохранители получили взятку в сумме 1700 долларов США и разделили его между собой.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Нацполиции.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.