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Кабинет Министров внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных нужд, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе КМУ.

Правительственное решение предусматривает возможность направления бюджетных средств ООО «Телевизионная компания «Атлант СВ» для телеканала с логотипом «АТR T».

Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

Как отметила в. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

Напомним, эти расходы в соответствии с законом о Госбюджете на 2020 год переданы от Минсоцполитики к МКИП.
ForUm

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